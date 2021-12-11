بدلا من 15 يوم .. الشهر العقاري: تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه سيتم تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة، بعدما كانت مدتها في ظل القوانين السابقة 15 يوما كحد أقصى.

وتابع ياقوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" شهادة التصرفات العقارية من أهم المستندات التي تقدم ضمن الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3%، كان يجب على مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل اتخاذ قرار بسرعة إصدار تعليمات بشأن هذه المبادرة.

وتابع ياقوت:" الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصلحة الشهر العقاري من وجود حفظ إلكتروني لجميع الصور وميكنة الدفاتر والفهارس، جعلت المصلحة تعيد النظر من جديد في جميع الخدمات التي تقدمها".