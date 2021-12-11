مسئول: استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال هذه الفترة

كشف الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزراة السياحة والآثار، عدد الاثار التى تم استردادها منذ 2011 ، إضافة إلى جهود الدولة فى مكافحة التهريب.

وأكد عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة" أنه تم استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2011.

5 آلاف قطعة آثرية

وتابع: المشرف على الإدارة العامة للآثار تم استرداد 5 آلاف قطعة آثرية خلال عام 2021 فقط.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على استرداد الأثار من خلال اتفاقيات ثنائية مع قبرص واليونان والأردن ولبنان وعدد من دول الاتحاد الأوربى و متابعة المزادات العالمية لبيع الآثار.