من فئة الكروس أوفر .. تويوتا تكشف النقاب عن رايز 2022 |صور

يوصل معرض جده الدولي للسيارت تقديم العديد من الطرازات القوية ومنها النسخة تويوتا رايز موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر المعروفة، وتعد هذه النسخة امتداد لشقيقتها الكبرى تويوتا راف 4، حيث تعتمد السيارة على تصميم خارجي انيق يحمل الطابع الرياضي، إضافة إلى التقنيات الداخلية المستخدمة.

اداء السيارة تويوتا رايز موديل 2022

تقدم السيارة تويوتا رايز موديل 2022 بمحركين من 3 اسطوانات، الاول 1200 سي سي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 83 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 113 نيوتن/متر، بينما يأتي المحرك الثاني بقدرات التيربو على عكس المتنفس الطبيعي الخاص بالمحرك الاول.

حيث يتمكن من انتاج قوة قدرها 98 حصانا، و 140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء طراز CVT، صاحب السرعات المتعددة وذلك لجميع الفئات المقدمة من تلك النسخة.

مواصفات السيارة تويوتا رايز موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا رايز موديل 2022 بنظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات HAC، بالاضافة إلى نظام الحماية من السرقات، وقفل مركزي لابواب، مع مرايات كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم.

كما تضم تويوتا رايز موديل 2022 منظومة الوسائد الهوائية للحماية، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة لعرض انظمة الترفيه والملاحة، مع زر تفعيل المحرك وايقافه، وتظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية ، وعجلة قيادة مدعومة ببرامج دعم قائد المركبة، إلى جانب مقدمة امامية ذات مصابيح LED، وجنوط رياضية بتصميم مروحي تجمع بين اللون الاسود والفضي.