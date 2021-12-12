تجديد حبس شخص سرق متعلقات سائق توك توك بالاميرية

قررت قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الاميرية، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات سائق توك توك بالإكراه.

وكانت قد أمرت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة متعلقات سائق توك توك بالإكراه.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته واستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم.

وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على هاتفه المحمول- مبلغ مالى - ساعة يـد كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة .

وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.