عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص سرق متعلقات سائق توك توك بالاميرية

حبس
حبس

قررت قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الاميرية، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات سائق توك توك بالإكراه.

وكانت قد أمرت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة متعلقات سائق توك توك بالإكراه.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته واستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم.

وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على هاتفه المحمول- مبلغ مالى - ساعة يـد كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة .
وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس شخص تجديد حبس حبس شخص سرقة متعلقات سائق سرقة

موضوعات متعلقة

"حارة الظلام" رواية جديدة لـ محمود الشاهد بمعرض الكتاب 2022

لجلسة 9 يناير.. تأجيل نظر استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه بتهمة تهديد وابتزاز الفتيات

إعادة محاكمة 8 متهمين بـأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير .. اليوم

إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية أحداث عنف عابدين .. اليوم

حبس عاطل وزوجته تخصصا في سرقة المتاجر بالقاهرة

استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات .. اليوم

حبس شخص أضرم النيران في محل ملابس بالقاهرة

إعادة محاكمة 17 متهما بـ"أحداث قسم العرب" .. اليوم

ترشيحاتنا

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

حلمي بكر يكشف سبب هجومه على محمد رمضان ويُحذره.. فيديو

محمد صلاح يعادل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

إيران تتهم كندا بانتهاك حقوق 400 ألف من مواطنيها

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

ألمع مذنب لعام 2021 سيكون الأقرب إلى الأرض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

شيرين عبد الوهاب: الصلح مع حسام حبيب محتاج معجزة ويكاد يكون مستحيل | فيديو

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تهاجمه: قريبا طليقي ولا يهتم بأولاده

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

بعد إصابتها بكورونا.. بتر ذراعي وساقي امرأة بسبب الفيروس|صور

سنوات طويلة منذ صدوره.. ماذا قدم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" للدول؟

ليلة الدمار والموت.. 30 إعصارا تسحق 6 ولايات أمريكية في 24 ساعة.. مشاهد لا تُصدق

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ