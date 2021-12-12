ألمع مذنب لعام 2021 سيكون الأقرب إلى الأرض اليوم

أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية ، أن مذنب ليونارد سيكون الأقرب إلى الأرض اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر ، مشيراً إلى أن المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) هو ألمع مذنب في عام 2021.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له : يظهر الآن المذنب بشكل لامع بحيث يمكن مشاهدته باستخدام المنظار .

وأضاف المعهد القومي لـ البحوث الفلكية : يزداد لمعان المذنب خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح مرئيا بالعين المجردة (من الأماكن الشديدة الظلمة).

وقد اكتشف المذنب فى 3 يناير 2021 الفلكى جيرج ليونارد من مرصد "ماونت ليمون" في ولاية أريزونا الأمريكية.

وأوضح المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أن المذنب سيمر يوم 12 ديسمبر على بعد حوالي 34 مليون كيلومتر. من الارض ثم بعد ستة أيام - في 18 ديسمبر - سيكون المذنب قريب بشكل استثنائي من كوكب الزهرة وعلى مسافة 4.2 مليون كيلومتر منه.

وأفاد المعهد بأنه سيدور المذنب فى مداره حول الشمس بسرعة حوالى 254،412 كم / ساعة أو 70.67 كم / ثانية بالنسبة إلى الأرض.ويصل الى اقرب مسافة منها ( الحضيض ) في 3 يناير 2022 ، على مسافة حوالي 90 مليون كيلومتر، لافتاً إلى أنه عادة ما تكون المذنبات أكثر سطوعًا حول الحضيض.

وأعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أنه قد كشفت الحسابات المدارية أن المذنب قد أمضى الـ 35000 سنة الماضية في طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج (ابعد مسافة له من الشمس) على مسافة تبلغ حوالي 3500 وحدة فلكية (اى 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس) ويعني ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس. اى ان المذنب ليونارد قد يكون واحدًا من تلك الاجسام السماوية التى لاترى الا مرة واحدة بالعمر.

وقال المعهد القومي لـ البحوث الفلكية : يمكن متابعة البث الحى لإقتراب المذنب من الارض فى 11-12 ديسمبر من خلال رابط المرصد الإفتراضى

https://www.virtualtelescope.eu/.../comet-c-2021-a1.../