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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحضري ينهي أزمته مع الجهاز الفني لمنتخب الأردن .. فيديو

صدى البلد

أنهى عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأزمة التي وقعت بينه والجهاز الفني لمنتخب الأردن، في نهاية المباراة التي جمعتهما مساء أمس  السبت.

ونشبت الأزمة عندما احتفل الحضري بالهدف الثالث لمنتخب مصر أمام الأردن بطريقة غير لائقة، استفزت الجهاز الفني للنشامى، الذي انفعل وكادت الأمور تتطور إلى اشتباك بالأيدي بينهم لولا تدخل أفراد الجهاز المعاون لمنتخب مصر خاصة المدرب المساعد محمد شوقي.

وأشهر الحكم الهندوراسي هيكتور سعيد الكارت الأحمر في وجه الحضري بعد المباراة بسبب ما بدر منه.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك فيديو جمع بين الحضري ومحمد شوقي ووائل جمعة مدير المنتخب، مع عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن، حيث تقدموا باعتذار له وجهازه الفني.

 

وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب. 

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

والتحم احد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

وتصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الاردن بالكربون من تسديدة الهدف الاول.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

واحرزت مصر هدف التقدم الثاني بعد توغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-1.

واضافت مصر الثالث بعدما مرر أحمد رفعت بعد توغل بين دفاعات منتخب الأردن ليسددها مروان داوود لاعب منتخب مصر من رأسية رائعة لتسكن الشباك وتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز ينتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس. 

الحضري عصام الحضري منتخب مصر منتخب الأردن الجهاز الفني للنشامى عدنان حمد

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