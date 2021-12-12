ألمانيا: لا توجد بارقة أمل بالمحادثات مع إيران..والمفاوضات عادت للوراء 6 أشهر

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وذلك بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع.

وقالت بيربوك للصحفيين في مدينة ليفربول بإنجلترا، حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، إنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران، وإن "الوقت ينفد" حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت:"ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم".

وقالت بيربوك إن إيران استأنفت المحادثات بموقف أعاد المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء.

واستؤنفت المحادثات في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي، ويسعى الجانبان لسبر آفاق النجاح بعد أحدث التطورات خلال المفاوضات المتعثرة.