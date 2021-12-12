هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الغد

قالت دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم ترتفع عن الأمس بحوالى درجة أو اثنين، والطقس خلال ساعات النهار يكون معتدل الحرارة على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ الحرارة في الانخفاض والطقس يصبح باردا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك شبورة مائية تكونت على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين ولكنها غير مؤثرة على النشاط اليومي.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غداً وجود انخفاض ملحوظ على كافة أنحاء الجمهورية، وهذا الانخفاض سيكون ملحوظ حتى نهاية الأسبوع.