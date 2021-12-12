الفنان ماجد عبد العظيم : لهذا السبب قررت حبس غادة عادل في "المحكمة"

قال الفنان ماجد عبد العظيم : اقوم بدور رئيس محكمة جنايات الاسكندرية الذى يحكُم في قضية قتل غادة عادل لوالدتها المريضة لكي تريحها من آلام المرض.

وقد أعرب ماجد عبد العظيم عن سعادته بنجاح دوره في فيلم المحكمة الذي يعتبر واحداً من اهم الافلام التي قدمتها السينما المصرية خلال العشر سنوات الماضية لانها تناقش قضايا في غاية الاهمية وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهي قضايا القتل والاغتصاب والتحرش والتحول الجنسى وبجانب قضايا الثأر والخيانة الزوجية والميراث والفيديوهات الجريئة.

عن تعاونه مع المخرج محمد أمين فى الفيلم قال ماجد عبد العظيم : سبق لي أن شرُفتُ بالعمل مع المخرج المتميز محمد أمين في فيلم “ليلة سقوط بغداد”.

وأضاف ماجد عبد العظيم : الفن بالنسبة لي هواية محببة إلى قلبي أستمتع بممارستها وأنتقي أدواري بعناية شديدة، حيث إنني أعمل أستاذاً جامعياً وأشغل منصب أستاذاً ورئيساً لقسم الإقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم 6 أكتوبر ووكيلاً لمعهد أكتوبر العالي للإقتصاد لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع وعضواً بمجلس الإدارة وعضواً بالجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع

وليس محترف تمثيل رغم انني شاركت في اكثر من 60 فيلماً و55 مسلسلاً.

ويتناول فيلم "المحكمة" الذى يجسد بطولته عدد كبير من الفنانين وهم غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، يسرا اللوزى، محمد على رزق، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، ليلى زاهر، سلوى عثمان، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.