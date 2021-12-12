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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا الخولي تتعاقد على "تسعة تسعة" مع المخرج سعيد حامد

رنا الخولي
رنا الخولي

تشارك الفنانة رنا الخولي في عمل فني جديد، يحمل اسم “تسعة تسعة”، للمخرج سعيد حامد، ومن تأليف أمين جمال، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة القادمة.

وبدأت رنا الخولي التحضيرات لفيلم “تسعة تسعة” والوقوف على الخطوط العريضة لشخصيتها داخل أحداث العمل.

الفيلم مصري سعودي، ويضم عدد كبير من النجوم، وستبدأ مرحلة التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التعاقدات الرسمية، وكان آخرها مع الفنانة رنا الخولي.

من جانب آخر، قررت رنا الخولي، خوضها لعالم التمثيل كممثلة في الدراما المصرية لأول مرة، وذلك بعد تلقيها عدد من العروض الدرامية التي تراها الفنانة أنها محتوي درامي جديد.

واشادت "رنا " بالمنصات الفضائية، قائلة: "المنصات التي تعرض أعمال جميلة ومحترمة، لابد من دعمها والمشاركة فيها، والتحدى الحقيقي هو تنوع الأعمال بين السينما والدراما" .

سعيد حامد المخرج سعيد حامد رنا الخولي امين جمال فيلم “تسعة تسعة”

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