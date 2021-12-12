التنمية الثقافية يعرض أفلام الحائزين علي نوبل بالقاهرة والإسكندرية

تستضيف سينما الهناجر" بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الفترة من الأحد 12 ديسمبر وحتى الخميس 16 ديسمبر، سلسلة من الأفلام المستوحاة من الأعمال الروائية للكُتّاب الحائزين على جائزة نوبل في الأدب من مختلف دول العالم، بالتعاون مع السفارة الكولومبية بالقاهرة.

وذلك تحت رعاية أ . د ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبمناسبة الذكرى 110 علي ميلاد الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ،

تبدأ الفعاليات الأحد 12 ديسمبر في الخامسة مساء بعرض فيلم وثائقي حول حياة أديب نوبل نجيب محفوظ ، يليه في السادسة مساء نفس اليوم عرض الفيلم الكندي "بعيداً عنها" لـلكاتبة الكندية أليس مونرو والحائزة علي جائزة نوبل في الأداب عام 2013، وفي الثامنة والنصف يعرض فيلم "الحب والشياطين الأخرى" لـلكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركييز والحاصل علي جائزة نوبل عام 1982.

وفي السادسة مساء الإثنين 13 ديسمبر، يعرض الفيلم الفرنسي "مأساة السعادة" لـلكاتب والفيلسوف والمسرحي الفرنسي ألبرت كامو والذي حاز علي جائزة نوبل عام 1957، وفي الثامنة مساء نفس اليوم يعرض فيلم "خوسية وبيلار" للكاتب البرتغالي خوسية ساراماجو، والحائز علي جائزة نوبل عام 1998.

وفي الخامسة مساء الثلاثاء 14 ديسمبر، يعرض الفيلم الأيرلندي "الحياة والموت" للشاعر والمسرحي وليام بتلر ييتس والحاصل علي جائزة نوبل 1923؛ وفي السابعة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الميكسيكي "أنا الأسواء على الإطلاق" لـلشاعر والأديب والسياسي المكسيكي أوكتافيو باث والحاصل علي جائزة نوبل في الآداب عام 1990، ويختتم اليوم بعرض فيلم "المدينة والكلاب" للكاتب والسياسي والصحفي ماريو بارجاس يوسا من بيرو ،والذي حاز علي نوبل في الاداب عام 2010 .

وفي السادسة من مساء الأربعاء 15 ديسمبر يعرض الفيلم الأمريكي "تمتلك ولا تمتلك" لـ أرنيست هيمنجواي الحاصل علي جائزة نوبل عام 1954، يعقبه عرض الفيلم البولندي "كوفاديس " لـ هنريك سينكيويتش والحاصل علي نوبل عام 1905.

وفي السادسة من مساء الخميس 16 ديسمبر، يعرض الفيلم السويسري "العودة للوطن" لـ هيرمان هيتس والحاصل علي نوبل عام 1946 .

وتنتقل الفعاليات إلى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية خلال الفترة من 19 وحتى 23 ديسمبر، ويصاحبها افتتاح معرض كاريكاتير بعنوان "نجيب محفوظ بريشة فناني العالم".