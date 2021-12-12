مفاجأة .. الزمالك يفتح خط المفاوضات مع فرجاني ساسي

أكد تقرير تونسي أن مجلس إدارة نادي الزمالك فتح خط المفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري، لعودته إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ الشروق” التونسية، أن إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات مبدئية مع فرجاني ساسي، لعودتة إلى القلعة البيضاء.

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك، الموسم الماضي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع اللجنة السابقة لإدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار عماد عبد العزيز حول تجديد عقده.

موقف فرجاني ساسي من العودة لـ الزمالك:

في سياق متصل، أكد فرجاني ساسي، أنه يتمنى العودة مجددا لصفوف نادي الزمالك.

وقال فرجاني ساسي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت "أول أمس الجمعة":" في حال وجود فرصة للعودة إلى مصر مجددا، فلا مشكلة، لكنني مستمر حاليا مع الدحيل وأحترم تعاقدي".

تابع فرجاني ساسي:" الزمالك في قلبي وأشجعه دائما، وإن شاء الله يجي يوم وفرجاني يرجع بيته".

وشارك فرجاني ساسي مع الدحيل في 8 مباريات في مسابقة الدوري القطري هذا الموسم، صنع خلالهم هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ فرجاني ساسي 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.