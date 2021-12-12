مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022

حدد الأزهر الشريف، مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وبالنسبة إلى مواعيد امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية الابتدائية، فتبدأ يوم السبت 8 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022 للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني في يوم السبت 17 يوليو.

وبالنسبة إلى مواعيد امتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية فتبدأ يوم السبت الموافق 8 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022 للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني في يوم السبت 17 يوليو.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات النقل بالمعاهد الثانوية الأزهرية، فتبدأ يوم الإثنين 24 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت 14 مايو للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني يوم السبت 16 يوليو