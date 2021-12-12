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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد وصوله لـ 22.5%.. برلماني يكشف أسباب إنخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الإقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو ملحوظة في ظل جائحة كورونا مما جعل الدولة محط أنظار من كافة دول العالم من خلال حديثها عن قوة الإقتصاد المصري في مواجهته لتداعيات الجائحة.

 

وأكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إنخفاض قيمة العجز التجاري لـ 22.5 % نتيجة سياسة الإصلاح الإقتصادي الذي اتبعتها الدولة وتحرير سعر الصرف وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، إضافة إلي التركيز علي المشروعات القومية وما أفرزته من فوائد إقتصادية وإجتماعية.

 

و أشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن الفترة الراهنة شهدت تدفق عال من الإستثمارات المصرية والأجنبية ساهمت بالطبع في جلب العملة الصعبة وغيرها من الحوافز التي دعمت المنظومة الإقتصادية، أيضا التوسع في توطيد وإقامة علاقات دولية جديدة مع مختلف دول العالم كان من الأسباب التي مكنت الدولة من تحقيق أهدافها بخطة التنمية المستدامة.

 

وتابع النائب: لاشك أن الوضع الإقتصادي مستقر حاليا ونسب معدلات النمو أبرز شاهد علي ذلك ونآمل الإستمرار علي نفس الوتيرة بالفترة القادمة.

 

جاء ذلك بعد أن أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم السبت النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى  2.39 مليــار دولار خـــلال شهر  سبتمبر 2021 مقابل 3.08  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره  22.5 ٪.

 

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصــــادرات   

 

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  36.6  ٪حيـث بلغـت 3.45 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2021    مقابل 2.53  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أسمدة بنسبة  90.2 ٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة  57.0  ٪  ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة  31.5  ٪، ملابس جاهزة بنسبة 22.6 ٪،).

 

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات البان  بنسبه  7.4 ٪ ، أقمشة قطنية  بنسبة 3.1 % ، أثاث بنسبة  39.0 ٪ ، سكر مكرر  بنسبة 60.3 ٪).

 

الــــــواردات

 

ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة  4.2  ٪ حيث  بلغت 5.84 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2021  مقابل  5.61 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق

 

ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها: 

 

(لدائن بأشكالها الاولية بنسبة  24.2 ٪، بترول خام   بنسبة 53.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  33.9  % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة  8.2  ٪).

 

بينما انخفضت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2021  مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 30.0%،سيارات ركوب  بنسبـة 22.3  ٪، فول الصويا   بنسبة 21.1 ٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة  40.3 ٪).

العجز التجاري الإقتصاد المصرى الاستثمارات المشروعات القومية علاقات دولية معدلات النمو

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