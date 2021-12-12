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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار ابن محمد عبد الحليم أثناء تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.. صور

ابن محمد عبد الحليم
ابن محمد عبد الحليم

دخل تامر نجل الفنان الراحل محمد عبد الحليم فى حالة من البكاء الشديد لحظة تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير حيث انتهت منذ قليل صلاة الجنازة التى أقيمت فى مسجد الشرابية. 

 

وغاب النجوم، عن تشييع جثمان الراحل محمد عبد الحليم ولم يحضر سوى الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

 

رحيل محمد عبد الحليم 

وكان أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

 

ونرصد أبرز المعلومات عن الراحل.

- تميز فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة.

- شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

- بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977، وبعدها انطلق مشواره الفني.

- من أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".  

- قدم 324 عملا خلال مشواره الفنى، من أبرزها " بين عالمين، وبيت السلايف، رمضان كريم، لاعلي سعر، أزمة نسب، وليالي الحلمية ٦

- عانى الفنان محمد عبدالحليم من الأمراض الطبيعية المرتبطة بالسن، ومنها آلام العظام، التي استدعت سيره بعكاز.

- كان آخر أعماله مسلسل "اللعبة ليفل الوحش"، حيث ظهر في مشهد مع الفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي في دور شرفي وجسد شخصية "جد جد مازو" وتوفى بالعمل.

محمد عبد الحليم يتصدر التريند 

وعلى جانب اخر كان قد تصدر الراحل تريند مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بعدما انتشرت على السوشيال ميديا صورة له التقت  بجوار نفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وكتب احد عليها أنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة.
 

ورد الراحل محمد عبد الحليم في مداخلة هاتفية  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  ظروفي كويسة  طوال مشواري الفني".

وتابع :" كنت قاعد امبارح  في منطقة الملك الصالح أسفل  منزلي وهذه هي قعدتي المفضلة، وفنانين كثر جلسوا معي اسفل منزلي ومنهم الزعيم عادل إمام ".

وأكمل:"  دفعتي من المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يجلسوا معي أسفل منزلي في الملك الصالح"، مضيفة:" فتاة طلبت مني التقاط صورة أثناء جلوسي أسفل منزلي  وسألتني عن سبب اختفائي  وقلت لها  لم أغيب  عن المشهد الفني  وأشارك في أعمال فنية إلى الأن".

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