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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاميلا كابيلو تكشف معاناتها مع الصراعات النفسية والعقلية

كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو

كشفت المغنية والممثلة الشهيرة كاميلا كابيلو عن معاناتها مع الأزمات النفسية واضطراب صحتها العقلية، وكيفية تعاملها مع هذه الصراعات والتغلب عليها. 

وقالت كاميلا كابيلو التي تبلغ من العمر 24 عاما، إن قيامها ببطولة فيلم سندريلا الجديد ساعدها كثيرا في التغلب على هذه الأزمات، خاصة أنها كانت تمر بفترة صعبة في حياتها. 

وتحدثت كاميلا كابيلو في تصريحات صحفية، عن أن العمل في فيلم تدور أحداثه في إطار قصة خيالية ساعدها كثيرا على التغلب على معاناة الصحة العقلية. 

وقالت المغنية الكوبية في منشور سابق لها إنها عانت من أوقات عصيبة مع صحتها العقلية، ومرت مؤخرا بفترة عصيبة من القلق والحزن الشديد، لكنها كانت تعلم أنها ستتغلب على هذه المأساة وتحويل حياتها للأفضل. 

انفصال كاميلا وشون

 أعلنت المغنية الشابة الشهيرة كاميلا كابيلو انفصالها عن شون مينديز بعد عامين من الارتباط المعلن بينهما، وظهورهما بصورة مستمرة في الاحتفالات والمهرجانات الفنية. 

ونشرت كاميلا كابيلو التي تبلغ من العم 24 عاما، بيانا مشتركا مع شون مينديز 23 عاما، عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، تعلن فيها قرارهما بالانفصال. 

وقالت كاميلا في بيانها، إنهما قررا إنهاء ارتباطهما العاطفي لكن المحبة بينهما ستظل مستمرة، وسيظلان دائما أصدقاء مقربين مثلما كان الوضع في السابق. 

شارك شون مينديز نفس الخبر عبر حسابه على انستجرام، ويبدو أن الثنائي الذي ظل على علاقة صداقة لمدة سنوات قبل ارتباطهما اتخذا قرارهما النهائي. 

بدأت علاقة الارتباط بين كاميلا كابيلو وشون مينديز رسميا في يوليو 2019، وقدما سويا العديد من الفقرات الغنائية خاصة لأغنيتهما الأشهر Señorita.

قضى الثنائي فترة الحجر الصحي أثناء انتشار جائحة كورونا سويا، وصرحا بأن هذه الفقرة قربت من علاقتهما وأصبحت أقوى.

تعرض الثنائي الغنائي الشهير كاميلا كابيلو وصديقها شون مينديز، في مارس الماضي إلى تجربة قاسية، بعد اقتحام مجهولين لمنزلهما في لوس أنجلوس، وسرقة مفاتيح سيارة المغني الشاب، بعدما قضيا أكثر من عام سويًا في الحجر الصحي منذ انتشار جائحة كورونا.

فيلم كاميلا كابيلو 

تألقت المغنية الأمريكية الكوبية كاميلا كابيلو في العرض الخاص لفيلمها الأول Cinderella الذي تنتجه ستوديوهات أمازون، في ثوب طويل ومطرز لامع. 

التقطت كاميلا كابيلو العديد من الصور على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم Cinderella الذي أقيم مساء أمس، الاثنين، في لوس أنجلوس، إلى جانب أبطال العمل بيلي بورتر، إيدينا مينزيل، والبطل نيكولاس جالتزين.

كاميلا كابيلو شون مينديز سندريلا فيلم Cinderella Cinderella

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