رئيس مجلس النواب: إفساح المجال أمام المعارضة "تحت القبة"

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مقاطعة النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم للنائب أحمد بلال، أثناء تعليقه على قانون ضمان الجودة قائلا: "سنفسح مجال للمعارضة حتي لايقال أن المعارضة لا تأخذ حقها".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وكشف الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، إن هيئة ضمان الجودة كانت تحقق مكاسب مالية كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية ولم تحقق خسائر سوي من سنة واحدة، لافتا إلى أن لجنة التعليم شكلت لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة.

وأكد أن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة النائبة ماجدة بكري، وضعت توصيات بشأن الخسائر التى حققتها هيئة ضمان الجودة منها ترشيد النفقات وتم بالفعل تخفيض بدل حضور الجلسات وغيرها بنسبة 50%.