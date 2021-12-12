عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب: إفساح المجال أمام المعارضة "تحت القبة"

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مقاطعة النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم للنائب أحمد بلال، أثناء تعليقه على قانون ضمان الجودة قائلا: "سنفسح مجال للمعارضة حتي لايقال أن المعارضة لا تأخذ حقها".

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

وكشف الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، إن هيئة ضمان الجودة كانت تحقق مكاسب مالية كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية ولم تحقق خسائر سوي من سنة واحدة، لافتا إلى أن لجنة التعليم شكلت لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة لمتابعة أعمال  الهيئة.

 

وأكد أن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة النائبة ماجدة بكري، وضعت توصيات بشأن الخسائر التى حققتها هيئة ضمان الجودة منها ترشيد النفقات وتم بالفعل تخفيض بدل حضور الجلسات وغيرها بنسبة 50%.

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المعارضة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجنة التعليم

ترشيحاتنا

نضال الأحمدية تكشف سبب تضارب تصريحات شيرين عن حبها لطليقها

لسداد التعويضات لضحايا السيارات.. بروتوكول بين التأمين الإجباري وصندوق الحوادث المجٌهلة

أول تعليق من رئيس شركة بيونتيك بعد خبر رفضه تلقي لقاح كورونا

رئيس مجلس النواب: إفساح المجال أمام المعارضة "تحت القبة"

وكيل الأزهر ووزير الشباب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية الأسرية والمجتمعية

الطيب والصغير.. تعرف على معلقي مباراة مصر وتونس في "كأس العرب"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

الكاف يتبرأ من ورطة الأهلي فى كأس العالم للأندية

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

قدم 324 عملا.. نجوم الفن يغيبون عن تشييع جنازة الراحل محمد عبد الحليم

عز الدخيلة تستحوذ على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين مقابل 2.6 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

بعد سقوطها بسيارتها.. لحظة انتشال امرأة على حافة شلالات نياجارا|فيديو

توصيلة سريعة.. شاهد| سائق يقود القطار لشراء "زبادي"

فيديو

مكوجي وحلاق وصبي نجار.. مهن النجوم قبل الشهرة

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

أنا مش مريضة نفسية.. شيرين تكشف السبب الحقيقي لحلاقة شعرها

محامية فاتن موسى تهاجم مصطفى فهمي في بيان جديد.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ