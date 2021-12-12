محافظ بورسعيد يبحث مع مسئولي شركة سيسكو العالمية سبل التعاون المشترك

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، مسئولى شركة سيسكو العالمية ، بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك لبحث سبل التعاون بين الشركة والمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض "محافظ بورسعيد " المشروعات القومية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، وخاصة فى مجال التحول الرقمي.

وأشار الغضبان الى أن بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومى العملاق ونجحت فى تنفيذه على أكمل وجه وذلك من خلال ميكنة جميع القطاعات بالمحافظة ، والتى ساهمت فى تغيير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن ، وسرعة أداء الخدمة والتيسير على المواطن.

كما تطرق للحديث عن الطفرة الصناعية جنوب وشرق وغرب بورسعيد والتى جعلت من بورسعيد واحدة من أهم المدن الصناعية فى العالم.

وأكد أن الدولة المصرية جعلت بورسعيد نقطة الانطلاق لكبرى المشروعات القومية التى تحدث للمرة الأولى بالدولة وعلى رأسها منظومتا التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي بالإضافة إلى البنية التحتية و أعمال التنمية على كافة الأصعدة ما جعل بورسعيد مؤهلة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم للاستثمار واستغلال المقومات الفريدة التى تتمتع بها بوررسعيد.

و خلال اللقاء، بحث محافظ بورسعيد مع مسئولى شركة سيسكو أوجه التعاون فى مجال التحول الرقمي بما يحقق النقلة النوعية فى هذا المجال .

كما شهد اللقاء ، تبادل الحديث حول الخدمات المقدمة من الشركة فى مجال نظم المعلومات المتخصصة فى المجالات المختلفة ومدى أهميتها فى النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى إطار جعل بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة، كما تم عرض فيلم تسجيلى يعرض المشروعات التى أقامتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرا.