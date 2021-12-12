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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا تتفوق على أمريكا ودول العالم بأسلحتها الحديثة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن موسكو وواشنطن تحافظان على التكافؤ النووي فيما بينهما، بينما تتصدر روسيا دول العالم فيما يخص الأسلحة الحديثة.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 1"، إن روسيا والولايات المتحدة تحافظان بشكل عام على التوازن فيما يخص الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية وعدد تلك الرؤوس أيضا، مضيفا "يمكنني التأكيد أننا الأول في العالم في هذا الاتجاه"، في إشارة إلى تطوير الأسلحة الحديثة.

وتابع الرئيس الروسي، قوله إن الدول الأخرى ستمتلك في المستقبل بلا شك صواريخ أسرع من الصوت، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن روسيا سوف تمتلك على الأرجح الدفاعات المضادة لها.

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وحذر وزراء خارجية مجموعة السبع، في وقت سابق من اليوم، روسيا، من مواجهة "عواقب وخيمة" في حال شنت أي هجوم عسكري على أوكرانيا.
وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في ليفربول، وجاء فيه بأن "أي عدوان روسي على أوكرانيا سيكون باهظ الثمن وله عواقب وخيمة".

 

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