نهال حافظ لـ مرضى السمنة: تناولوا هذه الوجبة فقط في "اليوم المفتوح"

قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية تغذية علاجية، إنه من المفترض ألا يكون هناك يوم مفتوح لتناول الوجبات المليئة بالدهون والسكريات مع تطبيق نظام غذائي صحي وذلك كأسلوب لتخفيف وزن الجسم.



وأضافت نهال حافظ، في لقائها ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بعد كورس مكثف لفترة طويلة، من الممكن أن يتناول الفرد وجبة مفتوحة فقط غنية بالدهون كي يتم تحفيز الجسم على فقدان الوزن".



وأكدت أنه "بعد اتباع نظام غذائي صحي لمدة طويلة من الممكن أن يتم تناول وجبة مفتوحة واحدة فقط وليس أكثر من وجبة طوال اليوم بالكامل".