تفاصيل إنتاج أول علاج ضد فيروس كورونا لتناوله في المنزل.. فيديو

كشف الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينكا بجامعة أكسفورد، عن تفاصيل أول علاج ضد فيروس كورونا من المنزل.



وقال "سالمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "شركة ميرك انتجت أول لقاح معتمد لاستخدامه من المنزل كعلاج لفيروس كورونا"، متابعا: "هو دواء مضاد للفيروسات".



وأوضح: "فعالية العقار الجديد لكورونا عالية وقد تصل إلى 50%.. ويتم استخدامه من المنزل للحالات الخفيفة والمتوسطة"، مردفا: "هناك عقار مشابه لعقار ميرك ويمكن صرفه في الأسواق لأنه أنهى تجاربه من شركة فايزر وتصل فعاليته 90 %".