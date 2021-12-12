عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إنتاج أول علاج ضد فيروس كورونا لتناوله في المنزل.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينكا بجامعة أكسفورد، عن تفاصيل أول علاج ضد فيروس كورونا من المنزل.


وقال "سالمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "شركة ميرك انتجت أول لقاح معتمد لاستخدامه من المنزل كعلاج لفيروس كورونا"، متابعا: "هو دواء مضاد للفيروسات".


وأوضح: "فعالية العقار الجديد لكورونا عالية وقد تصل إلى 50%.. ويتم استخدامه  من المنزل للحالات الخفيفة والمتوسطة"، مردفا: "هناك عقار مشابه لعقار ميرك ويمكن صرفه في الأسواق لأنه أنهى تجاربه من شركة فايزر وتصل فعاليته 90 %".

فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا اكسفورد استرازينكا شركة فايزر فيروس كورونا

ترشيحاتنا

حورية فرغلي : ندمانة على المشاهد العارية في فيلم كلمني شكرا

بدء المؤتمر الصحفي بين وزر الخارجية ‏ونظرائه بمجلس التعاون الخليجي في الرياض

5 أيام.. مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أستاذ مناعة يزف بشرى بشأن لقاح ضد متحور أوميكرون.. فيديو

قصة شعر وتحدي سلة.. أجواء مرحة في معسكر منتخب مصر استعدادا لتونس

تفاصيل إنتاج أول علاج ضد فيروس كورونا لتناوله في المنزل.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

رئيس المحطات المائية يكشف حقيقة توقف السد العالي عن إنتاج الكهرباء | فيديو

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

فيديو

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

طليقة مصطفى فهمي تهاجمه من جديد.. وشيرين تثير الجدل بعد ظهورها الأول مع شخص غير معروف.. فيديو

شافوا الموت.. نجوم ضحايا الأخطاء الطبية

الأرصاد الجوية: الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ