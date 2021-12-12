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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبدالعزيز عن قلة الأدوار: الشلة مهمة في الوسط بس أنا بليد.. فيديو

الفنان أحمد عبدالعزيز
الفنان أحمد عبدالعزيز

علق الفنان أحمد عبدالعزيز، بطل مسلسل "حكاية أوضة وصالة"، على قلة الأدوار الفنية له، قائلا: "الشلة مهمة في الوسط بس أنا بليد".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مازال هناك كتاب يكتبون الدراما من أجل الدراما، وليس بالتفصيل لممثل معين، وهو ما رأيته في كتابات السيناريست عمرو محمود ياسين".

وأشار: "أنا شغلي بيعرض نفسه، وبالتالي أما يكون فيه حد عايزني في عمل معين، هيقولي.. لذلك ربما يكون هذا العرض على الآخرين وهو ما يعتبر نشاط تسويقي مطلوب وربنا يتم فهمه غلط".

أوضح: "عندما تابعت بعض حلقات مسلسل "حكاية أوضة وصالة"، وعندما قرأت الحلقات الخاصة به 
رأيت فيه واقعية وموضوع يمس الناس، وليس غريبا".

محمود ياسين حضرة المواطن السيناريست عمرو محمود ياسين الفنان أحمد عبدالعزيز الأدوار الفنية أوضة وصالة

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