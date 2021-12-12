وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور ناصر سعيد عبدالخالق مندور، رئيسًا لجامعة قناة السويس.

● الدكتورة راوية يحيى محمود رزق، نائبًا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور محفوظ عبدالستار أبوالفضل إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة.

● الدكتور يحيى زكريا أحمد عيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.

● الدكتورة مها عبده محمد عبده، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

● الدكتور ماهر محمد صالح زنقور، عميدًا لكلية التربية جامعة الوادي الجديد.

● الدكتور هشام محمود سيد سعيد، عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.