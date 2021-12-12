بالأبيض والأسود.. هنا شيحة تتألق من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورا جديدة لها من افتتاح الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هنا شيحة في الصور مرتدية فستان كاب مكشوف الأكتاف، باللونين الأبيض والأسود، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ.

وعلقت هنا شيحة علي الصور، كاتبة: "من افتتاح الدورة الاولي لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، سعيدة بعرض فيلمي "النهارده يوم جميل"كفيلم الافتتاح وايضا مشترك في المسابقة الرسمية للمهرجان".





وكشفت الفنانة هنا شيحة، تفاصيل دورها فى فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى عرض للمرة الأولى عالميا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية.

وقالت هنا شيحة فى تصريحات لـ “صدى البلد”: “أقدم شخصية سميحة زوجة الفنان أحمد وفيق والتى تتعرض إلى الاغتصاب الزوجى وتناقش هذه القضية ضمن 4 قصص أخرى بالعمل الفنى”.

وأوضحت هنا شيحة، أن العلاقة الزوجية لابد أن تقام على التراضى وبالتفاق بين الطرفين وليست بالإجبار من جانب أى من الطرفين والتى تصل إلى حد الاغتصاب.

وأشارت هنا شيحة إلى أنها سعيدة بتواجدها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، وعرض الفيلم فى الافتتاح أمر جيد وتتمنى أن يكون هناك فعاليات فنية باستمرار فى مصر.

وأضافت هنا: “كنت قلقة من الفكرة ولكن عند بداية التصوير انتابتني حالة من الحماس لتقديم قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا مما قدم من قبل”.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

توافد عدد كبير من النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية ولعل من أبرز هؤلاء النجوم باسم سمرة ودينا وهنا شيحة والمخرجة نيفين شلبي وياسمين رحمي والمخرج هاني لاشين ومدير التصوير محسن أحمد.

ينطلق اليوم من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “النهاردة يوم جميل” في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

يقدم الحفل الافتتاحي للمهرجان الإعلامية آية الغريانى، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس عشر من ديسمبر الجارى.