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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

هنا شيحة
هنا شيحة

كشفت الفنانة هنا شيحة، تفاصيل دورها فى فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى عرض للمرة الأولى عالميا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية. 

 

وقالت هنا شيحة فى تصريحات لـ “صدى البلد”: “أقدم شخصية سميحة زوجة الفنان أحمد وفيق والتى تتعرض إلى الاغتصاب الزوجى وتناقش هذه القضية ضمن 4 قصص أخرى بالعمل الفنى”. 

 

وأوضحت هنا شيحة، أن العلاقة الزوجية لابد أن تقام على التراضى وبالتفاق بين الطرفين وليست بالإجبار من جانب أى من الطرفين والتى تصل إلى حد الاغتصاب.

 

وأشارت هنا شيحة إلى أنها سعيدة بتواجدها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، وعرض الفيلم فى الافتتاح أمر جيد وتتمنى أن يكون هناك فعاليات فنية باستمرار فى مصر. 

 

وأضافت هنا: “كنت قلقة من الفكرة ولكن عند بداية التصوير انتابتني حالة من الحماس لتقديم قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا مما قدم من قبل”.

 

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية 

توافد عدد كبير من النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية ولعل من أبرز هؤلاء النجوم باسم سمرة ودينا وهنا شيحة والمخرجة نيفين شلبي وياسمين رحمي والمخرج هاني لاشين ومدير التصوير محسن أحمد.

ينطلق اليوم من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “النهاردة يوم جميل”  في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

يقدم الحفل الافتتاحي للمهرجان الإعلامية آية الغريانى، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس عشر من ديسمبر الجارى.

يتضمن المهرجان مسابقتين رسميتين، المسابقة الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وترأس لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد على، وتضم في عضويتها الفنانة ناهد السباعي، المخرج عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي.

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هنا شيحة لـ صدى البلد: كنت قلقة من تجربة "النهارده يوم جميل"

بينما تتنافس في المسابقة الثانية الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويشارك فيها 23 فيلما من مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو وإنجلترا، ويرأس لجنة تحكيمها المخرج هانى لاشين، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة إلهام شاهين، مدير التصوير د.محسن أحمد، الناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان، الموسيقار أشرف محروس، السيناريست وسام سليمان والمنتج اللبناني فادي اللوند.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية يعد هو الأول من نوعه فى مصر الذي يخصص نشاطه للسينما التي تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.

باسم سمرة أحمد وفيق الاغتصاب الاغتصاب الزوجي الفنانة هنا شيحة المخرجة نيفين شلبى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

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