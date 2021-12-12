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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض "فيلم البحر أمامكم" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

صدى البلد

يُعرض الفيلم الروائي “البحر أمامكم” للمخرج إيلي داغر ضمن قسم اختيارات عالمية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي(6 – 15 ديسمبر) ، ويُقام للفيلم عرضين بحضور صُناعه.


ويحكي الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، قصة الفتاة الشابة جنى التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل تاركة ورائها ماضٍ سيئ في باريس. وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد.

 

 كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخري، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها وتجد الأمان في جزءٍ مختلف من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل، في حياةٍ انصهرت فيها مشاعر الألفة والغربة معاً في آنٍ واحد.

مهرجان كان مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم الروائي الفيلم الروائي البحر إيلي داغر ڤوكس سينما البلد ٤

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