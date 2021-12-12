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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل أزمتها مع أبنائها: أخدوا ممتلكاتي وضربوني وشتموني

الفنانة شريفة ماهر
الفنانة شريفة ماهر

قالت الفنانة شريفة ماهر، إنها لديها الجنسية السويدية، لكنها تفضل الإقامة في مصر دائمًا، متابعة: «مش بطيق أقعد هناك شهر، والسويديين بيحبوا السيسي وبيقولوا لي ديموقراطي، ربنا يديله الصحة، قعدت مع جميع ملوك العرب مشفتش حد بيتعامل مع الأطفال زي الرئيس السيسي، ربنا أعطان الرئيس السيسي هدية».

وتطرقت شريف ماهر، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إلى خلافاتها مع أبنائها، قائلة: «وزعت جزء كبير من ميراثي ، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي، وشريف قالي هقلعك هدومك».

وحول ابنتها ناهد، قالت: «مش حنينة وقلبها جامد عليّ منها لله وقلبها أجمد من إخواتها ومسألتش عليّ، وشريف  طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه، بيعبد القرش».

وأشارت، إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عاما، وأطلقت الكثير من المشروعات العقارية. 

وواصلت: «في فيلم أعز الحبايب شكري سرحان ضربني بالقلم وعيني جابت دم، ومبقتش أشوف كويس وشريف استغل الحكاية دي وكان بيمضيني على العقد وكتير أوي، مضاني على 4 عقود معرفش فيهم ايه».

وتابعت: «مش هشتكيه وربنا هيجيب لي حقي، وطلب مني يروح يقعد معايا في شقة جاردن سيتي، ومضاني وأنا مش بشوف على حاجات مش بتاعتي والشقة دي إيجار، وأبوه قبل ما يموت قالي هأمنك عشان شريف لما هموت هيقلعك هدومك وفعلا طول عمره بيعبد الفلوس ومكنتش أتخيل إنه يعمل فيّ كده، بقاله 9 أشهر مقاليش أنتِ فين».

ولفتت، إلى أنه طردها من شقتها التي كانت تقيم فيها بمنطقة جاردن سيتي بنظام الإيجار: «قاعدة في العمارة بتاعتي في المهندسين وكاتباها باسم بنتي نيفين، وحد قالي إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقاري رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليا شريف وخان الأمانة».

https://fb.watch/9S5Trgok0S/

https://fb.watch/9S5QrbbY53/

 

شريفة ماهر اخبار التوك شو بسمة وهبة ٩٠ دقيقة الرئيس السيسي

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