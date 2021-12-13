طنطاوي : الرئيس السيسي وجه بإخراج مؤتمر المناخ القادم في 2022 على أعلى مستوى

قال سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن مؤتمر المناخ المقبل المقرر عقده فى مصر. ستشارك فيه أكثر من 27 دولة.

وأوضح طنطاوي خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإخراج مؤتمر المناخ القادم في 2022 على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الانبعاثات التى تتسبب فى تغير المناخ، مصدرها الدول المتقدمة،والنتيجة السلبية لها تتحملها الدول النامية وأفريقيا،

ترويج سياحى

وأضاف عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ،أن مصر بدأت فعليا فى التجهيز لاستضافة المؤتمر العام المقبل عقب الانتهاء من مؤتمر جلاسكو.

وأكد سمير طنطاوى أن المؤتمر سيكون بمثابة ترويج سياحي للدولة المصرية وكذلك لرؤية العالم كم التنمية الحضارية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة .