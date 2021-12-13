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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد يوسف ضحية الدهس بـ الشيخ زايد: "لقيت ابني متقطع في المشرحة".. فيديو

ضحايا حادث الدهس
ضحايا حادث الدهس

قال والد الشاب يوسف أحد ضحايا حادث دهس الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 شباب إنه فوجئ بابنته تتحدث في التليفون مساء الخميس مع شقيقها ،الذي طلب الشاحن لأن هاتفه تقترب على فقدان الشحن.

وتابع والد يوسف مع الإعلامية نهال طايل عبر برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ابنه يعمل في محل قريب من المنزل وكان يوم إجازته وخرج لقضاء بضع ساعات مع أصدقائه مثل أي شباب في سنهم حيث يبلغ ابنه 18 عامًا.

وأوضح والد يوسف أنه فوجئ بغلق هاتف ابنه بعدها وشعر بالقلق خاصة أنه فشل في الوصول إليه حتى صباح الجمعة.

وتابع :" “ ابني كان قاعد في الكنبة اللي ورا والصاج خلاه متقطع لقيت ابني متقطع في المشرحة صعب جدا عليا".

واستكمل بصوت حزين انه فوجئ بسيدة تطرق باب الشقة في الثامنة صباحًا لتبلغه بوفاة ابنه ولم يصدق وهرول إلى المستشفى ليتلقى الصدمة.

وروت والدة يوسف خلال عزاء ابنها، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة نجلها.

وقالت وهي تمسك قميص نجلها الذي كان يرتديه في الحادث قائلة: أنا غسلت التيشيرت.. كان مليان بدم يوسف.. خدته من الغسل كانت مليانة دم وغسلتها.. أنا مشوفتش في ابني حاجة سليمة".

وأضافت والدة يوسف: الشباب كانوا حفظة قرآن ومش طالبين غير القصاص.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس المتهم  كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة ، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى. 


وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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