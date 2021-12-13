عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته 21 قطعة حشيش في شبرا الخيمة

ضبط متهم
ضبط متهم

امرت نيابة شبرا الخيمة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه ، كما امرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بورود معلومات بقيام عاطل بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ شارع الوحدة العربية دائرة القسم مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.


جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وتشكل فريق من مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتمكنت من ضبط "أ ح أ" 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم وذلك حال تواجده بالقرب من شارع الوحدة العربية دائرة القسم، وبحوزته 21 قطعة لمخدر الحشيش مختلفة الأحجام ومبلغ مالي 235 جنيها، وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، واحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شبرا الخيمة أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مكافحة المخدرات المباحث الجنائية تحريات المباحث مدير المباحث الجنائية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة

موضوعات متعلقة

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

مريض نفسي يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

إخلاء سبيل مديرة النفايات بصحة القليوبية وضبط و إحضار 10 آخرين فى واقعة التعدى على مراقب مالى

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. قرار جديد من النائب العام في حادث الشيخ زايد.. انهيار عقارين في القاهرة .. أمريكا تعلن حالة الكوارث القصوى

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ270 مليون حالة

سامسونج تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab A8 الأرخص.. صور

بعد وصولها السوق السعودي.. نظرة شاملة عن جي إيه سي GA6 موديل 2022

أول تعليق من سيميوني عقب هزيمة أتليتكو أمام الريال في ديربي مدريد بالليجا

لماذا سميت سورة البقرة بالزهراء ؟.. لسببين لا تعرفهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بشرى بخصوص أسعار الذهب.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم الإثنين

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ