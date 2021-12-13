حبس عاطل لحيازته 21 قطعة حشيش في شبرا الخيمة

امرت نيابة شبرا الخيمة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه ، كما امرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بورود معلومات بقيام عاطل بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ شارع الوحدة العربية دائرة القسم مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.



جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وتشكل فريق من مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتمكنت من ضبط "أ ح أ" 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم وذلك حال تواجده بالقرب من شارع الوحدة العربية دائرة القسم، وبحوزته 21 قطعة لمخدر الحشيش مختلفة الأحجام ومبلغ مالي 235 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، واحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.