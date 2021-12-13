القبض على لص سرق كابلات كهربائية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل، في بداية العقد الثالث من العُمر، لسرقته كابلات وأسلاك كهربائية من موقع عمل خاص بأحد المُقاولين، بشارع التحرير دائرة قسم ثانٍ سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من المدعو "احمد. م - 44 عامًا - صاحب شركة للمقاولات - ومقيم مركز سوهاج"، بسرقة كمية من الأسلاك والكابلات الخاصة به من الطريق العام بناحية شارع التحرير محل عمله بأحد المشروعات العمومية.

وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "احمد. ن - 22 عامًا - عاطل - ويُقيم بندر أخميم شرقي محافظة سوهاج"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشاده والعربة الكارو المُستخدمة بالواقعة.

وأضاف المتهم أنه حَمَل الأسلاك والكابلات الكهربائية من الشارع العمومي ووضعها على العربة الكارو، في ساعة متأخرة من الليل بغرض بيعها والحصول على ثمنها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.