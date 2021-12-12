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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 165 مليون جنيه.. مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعيد الحياة لأهالي سوهاج

مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي بسوهاج

يشهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، مشروعات إحلال وتجديد للشبكات القديمة لمياه الشرب، ومد خطوط الصرف الصحي الحديثة، وانشاء محطات الرفع بعدد من قرى مراكز الإقليم.

 

ويعرض لكم موقع صدى البلد في السطور التالية عدد من تلك المشروعات وتكلفتها الإجمالية…

 

حيث تشهد قرية الغابات بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، مشروع صرف صحي، تبلغ تكلفته الإجمالية 140 مليون جنيه، ويخدم 21 ألف نسمة ومن المُقرر الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2022م.

 

يضم مشروع صرف صحي قرية الغابات، محطة رفع صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب لكل يوم، وتبلغ نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة 15%.

 

كما يضم المشروع شبكة انحدار بطول 23 كيلو متر وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 35%، وذلك بالاضافة إلى خط طرد بطول 6.5 كيلو متر قطر 630 مللي، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 55%.

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وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب أنه يتم الآن أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب القديمة بخطوط مياه بلاستيك بمدينة سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه.

 

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة الزهراء بطول 1 كيلو متر بتكلفة تبلغ 3 مليون جنيه، كما انه تم الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بشارع الجرجاوية الشرقي ومنطقة الشهيد بتكلفة تبلغ 3 مليون جنيه.

 

وذلك بالاضافة إلى إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الشباب المسلمين حتى شارع 15 بتكلفة تبلغ 9 مليون جنيه بطول 12 كيلو متر.

 

ويتم العمل على إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب القديمة بخطوط مياه بلاستيك بمدينة طما وقراها بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه.

 

ويبلغ طول خطوط المياه الجديدة، 20 كيلو متر، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف مُطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب؛ ولتحسين ضغوط المياه والتغلب على ضعف المياه بمركز طما، ومن المُقرر الانتهاء من تلك الأعمال في شهر يناير من عام 2022م.

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