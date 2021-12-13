رئيس قطاع التعليم العام تتفقد أنشطة قرية متعلمة وحياة كريمة بالمنيا

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، لتفقد أنشطة قرية متعلمة وحياة كريمة بالمحافظة.



زارت رئيس قطاع التعليم مدارس التعليم المجتمعي، وأندية القراءة وفصول محو الأمية وتعليم الكبار لأمهات تلاميذ مدارس التعليم المجتمعى، كما تفقدت مدرسة منشأة بدينى للتعليم المجتمعي، بحضور حسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية.

وقال وكيل وزارة التعليم بالمنيا إن مشروع قرية متعلمة تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية فى 4 محافظات، ويتضمن تسليم الأثاث والحاسب الالي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس وكذلك تدريب المتطوعات وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم .