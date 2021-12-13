بطولة ماجد الكدوانى.. طرح "برا المنهج" فى دور العرض السينمائية الأربعاء المقبل

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدوانى، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 ديسمبر فى مصر وعدد من الدور العربية .

الفيلم يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر ،الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، ، وتدور احداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .

بوستر بره المنهج

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

ومن ناحية اخرى يتم عرض اليوم فيلم بره المنهج ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر فى دورته الاولى ، والذى ينعقد حالياً فى مدينة جدة بالسعودية .

وأكد الفنان ماجد الكدوانى، أن له رصيد كبير وعظيم فخور به مع المخرج عمرو سلامه من خلال أعمال فنية جمعتهما وهي أفلام أسماء ثم الشيخ جاكسون، وفي النهاية الآن بره المنهج، موضحا أن فيلم بره المنهج فيلم جديد ونوعية جديدة من الأعمال الفنية.

وأشاد الفنان ماجد الكدوانى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، بقدرات عمرو سلامه الإخراجية، قائلا: "عمرو سلامة هو مخرج حساس جدا وفى قمة الذكاء في التعامل مع كل ممثل وده بيريحني وبحس معه بأمان رهيب وواثق في هذا المخرج اللى بيرحينى".

وأشار الفنان ماجد الكدوانى، إلى أن فكرة فيلم "بره المنهج" بدأت منذ 7 سنوات وتم تطورت خلال التنفيذ، مضيفا: "فيلم بره المنهج نوعية جديدة والفكرة مولودة فى دماغ عمرو سلامه من زمان وتطورت عند التنفيذ، واكتشفت أن الفيلم ده حاجة تانية وقبلت الفيلم من أول ما اتحكت لي الفكرة، ولكن بعد ما وافقت قعدنا نتكلم وتعبته شويه لأني موسوس وبحب شغلي وبحب التفاصيل".

ومن ناحية أخرى يعرض للفنان ماجد الكدوانى حالياً مسلسل “ موضوع عائلى ” ، والذى تدور أحداثه فى أطار إجتماعى كوميدى ويشارك فى بطولة العمل كل من سما إبراهيم ورنا رئيس ومحمد شاهين .