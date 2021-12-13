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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. لقطات من الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المؤتمر الدول الأطراف
المؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة

عرضت فضائية إكسترا نيوز"، لقطات يظهر من خلالها افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

 

وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

 

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.

 

بأهمية التضافر الدولي

وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم كما أن  مصر مهتمة بمواجهة الفساد فى زمن الأوبئة.

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الأمم المتحدة الفساد

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