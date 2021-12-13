إزالة 950 حالة إشغال طريق وتحرير 300 مخالفة فى حملة بالسوق السياحى بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإستمرار فى تنظيم الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الإنضباط بالسوق السياحى وباقى الأسواق والشوارع الداخلية حيث يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالى للسوق السياحى بعد ما شهده من مشروع للتطوير والتجميل .

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى وحملات الإزالة لرصد أى حالات إشغال أو مخالفة والتعامل السريع معها للقضاء على العشوائية والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

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وتنفيذاً لذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة ليلية مكبرة داخل السوق السياحى إستهدفت إزالة 950 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 300 مخالفة ومضبوطات متنوعة ، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة لعدد 8 حالات مخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية المحددة حيث كانت الحملة بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز لحى غرب وجنوب ، ورؤساء الأحياء ، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وبدعم من قوات شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى .

وكان قد بعث أهالى قرى مدينة أبو سمبل السياحية رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لصدور توجيهاته في زيارته الأخيرة للمحافظة بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالتوجه لمدينة أبو سمبل لعقد جلسات إستماع مع أهالى 8 قرى تضم نحو 12 ألف نسمة لرصد مطالبهم وإحتياجاتهم حيث كانت من أبرز المطالب التي عرضها الأهالى إدخال خدمة الصرف الصحى ، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بأغلب القرى ، وكذا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الكهرباء وإمداد القرى بمحولات إضافية وأعمدة وكشافات إضاءة ، بجانب تطوير مبنى الوحدة الصحية وتوفير طبيب مقيم .

هذا بالإضافة إلى إضافة جناح للمدرسة الإبتدائية لتقليل الكثافة في الفصول بقرية السلام ، وإنشاء مدرسة للصيد ، وأخرى زراعية لإعتماد قرى أبو سمبل الثمانية عليها ، مع إنشاء مدرسة إبتدائى بقرية عبد القادر ، فضلاً عن إنشاء مجمع للخدمات في موقع متوسط بين القرى الثمانية ، ورصف الطرق الداخلية .

وإنشاء مركز للشباب ومكتب بريد ونقاط إسعاف ومطافئ بقرية المستقبل ، علاوة على توفير وسيلة مواصلات ثابتة من قرى مدينة أبو سمبل إلى مدينة أسوان والعكس ، وكذلك توصيل شبكة التليفون الأرضى لبعض القرى وتوفير خدمة الأنترنت بجودة عالية لخدمة أبناء القرى ولاسيما طلاب الثانوية العامة ، وأخيراً أهمية إدخال خدمة الغاز الطبيعى .

حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان

حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان

حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان