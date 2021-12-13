عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 950 حالة إشغال طريق وتحرير 300 مخالفة فى حملة بالسوق السياحى بأسوان

حملة لإزالة الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإستمرار فى تنظيم الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الإنضباط بالسوق السياحى وباقى الأسواق والشوارع الداخلية حيث يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالى للسوق السياحى بعد ما شهده من مشروع للتطوير والتجميل .

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى وحملات الإزالة لرصد أى حالات إشغال أو مخالفة والتعامل السريع معها للقضاء على العشوائية والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

وأقرأ أيضاً:

بسبب خلافات أسرية.. زوج يعذب زوجته في أسوان

عطية لمجلس نادي أسوان الجديد: المرحلة القادمة تحتاج لتكاتف الجهود

وتنفيذاً لذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان  بتنظيم حملة ليلية مكبرة داخل السوق السياحى إستهدفت إزالة 950 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 300 مخالفة ومضبوطات متنوعة ، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة لعدد 8 حالات مخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية المحددة حيث كانت الحملة بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز لحى غرب وجنوب ، ورؤساء الأحياء ، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وبدعم من قوات شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى .

وكان قد بعث أهالى قرى مدينة أبو سمبل السياحية رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لصدور توجيهاته في زيارته الأخيرة للمحافظة بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالتوجه لمدينة أبو سمبل لعقد جلسات إستماع مع أهالى 8 قرى تضم نحو 12 ألف نسمة لرصد مطالبهم وإحتياجاتهم حيث كانت من أبرز المطالب التي عرضها الأهالى إدخال خدمة الصرف الصحى ، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بأغلب القرى ، وكذا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الكهرباء وإمداد القرى بمحولات إضافية وأعمدة وكشافات إضاءة ، بجانب تطوير مبنى الوحدة الصحية وتوفير طبيب مقيم .

هذا بالإضافة إلى إضافة جناح للمدرسة الإبتدائية لتقليل الكثافة في الفصول بقرية السلام ، وإنشاء مدرسة للصيد ، وأخرى زراعية لإعتماد قرى أبو سمبل الثمانية عليها ، مع إنشاء مدرسة إبتدائى بقرية عبد القادر ، فضلاً عن إنشاء مجمع للخدمات في موقع متوسط بين القرى الثمانية ، ورصف الطرق الداخلية .

وإنشاء مركز للشباب ومكتب بريد ونقاط إسعاف ومطافئ بقرية المستقبل ، علاوة على توفير وسيلة مواصلات ثابتة من قرى مدينة أبو سمبل إلى مدينة أسوان والعكس ، وكذلك توصيل شبكة التليفون الأرضى لبعض القرى وتوفير خدمة الأنترنت بجودة عالية لخدمة أبناء القرى ولاسيما طلاب الثانوية العامة ، وأخيراً أهمية إدخال خدمة الغاز الطبيعى .

حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان
حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان
حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان
حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات أسرية.. زوج يعذب زوجته في أسوان

ترشيحاتنا

صندوق مكافحة الإدمان : احتفلنا أمس بتخريج دفعة جديدة من المتعافين |فيديو

هل يجوز إخراج الزكاة في توصيل المياه للقرى؟.. الإفتاء توضح

أنت ماشي مع أختي .. شاب ينتقم لشرفه بـ مأساوية في الجيزة

التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها وتواجدها بالشارع لإنقاذ المواطنين بلا مأوى.. صور

بسبب عاصفة شديدة.. إصابة عشرات المواطنين بدار مسنين

نفس شكل الـbulldog .. تسريب صور أولية لميني كوبر 2023 بدون غطاء تمويهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

كيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات .. وهل تسقط بالتوبة؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

وزير النقل: خطة لتطوير منطقة الجيزة وربطها و6 أكتوبر بوسط البلد| شاهد

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

فيديو

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ