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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.. تلقيح جميع العاملين بمجموعة كليوباترا ضد كورونا

عمال وموظفو كليوباترا
عمال وموظفو كليوباترا يتلقون لقاحات كورونا

نظمت مجموعة كليوباترا، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم العاملين بها بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا استكمالا للحملة التي دشنتها المؤسسة منذ قرابة الشهرين.

وشهد مقر المؤسسة بالمهندسين إقبالا كبيرا من العاملين الذين تلقوا اللقاح بالتعاون مع وزارة الصحة، حرصا من المؤسسة على سلامة العاملين بها وذويهم.

وبدأت الحملة منذ ما يقرب من شهرين بتوجيهات من النائب محمد ابو العنين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، حرصا على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناءً على قرار رئيس الوزراء، بمنع غير الملقحين من دخول المؤسسات الحكومية".

وتستهدف مجموعة كليوباترا، تطعيم جميع العاملين بالمؤسسة في مجال الميديا والعاملين في مصانع العاشر من رمضان والعين السخنة والسويس، كما حرصت على الأخذ في الإعتبار الحالة الصحية لمتلقي اللقاح وتاريخه الطبي، وما إذا كان يعاني من أمراض مثل القلب والسكر وغيرهما لمنحه اللقاح المناسب.

وفي مصانع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة والسويس والعاشر من رمضان، شهدت الحملة اقبالًا كبيرًا، كما قدمت وزارة الصحة التعاون اللازم بناءً على توجيها السيد الرئيس، حيث أولت الحملة العامل الأولوية القصوى في الرعاية الطبية.

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