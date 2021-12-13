غادة والي: العالم عليه الوقوف والارتقاء بمسئولية للعمل على حل مشاكل الفساد.. فيديو

قالت الدكتور غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يتم العمل على مكافحة الفساد بشتى الطرق، مؤكدة أن الفساد يدمر الفرص الواعدة التي يمكن أن تتم.

وأضافت غادة والي، خلال كلمتها التي ألقتها بالدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة، أن الفساد يمكن المجموعات الإجرامية من القيام بأفعال التي من شأنها تدمر الدول.

وتابعت غادة والي، أن هناك حاجة سريعة إلى مساهمات اجتماعية سريعة لمواجهة الفساد خاصة في أوقات الأزمات والجوائح الكبيرة.

حل مشاكل الفساد.

وأشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم لا بد أن يقف ويرتقي للمسئولية للعمل على حل مشاكل الفساد.

