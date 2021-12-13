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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيجيبو البهجة.. نسرين طافش تحث متابعيها على تربية الحيوانات الأليفة عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافس صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير علي موقع التاصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام"

 

وظهرت الفنانة نسرين طافش ، وهي مع قطتها من داخل منزلها وهي ترتدي فستاناً قصيرا أزرق ، ومعتدة علي المكب الناعم الهادي المائل الي الترابي .

 

وعلقت طافش قائلة: "ربو قط أو كلب ببيتكون ، طاقتهم حلوة بيجيبو البهجة والسعادة وإحساس الحب الي بتحسو فيه معهم طاقة تشافي عجيبة و بالأخص القطط الي كانو مقدسين بالحضارة المصرية القديمة مش لانو كانو يعبدوهم بل لانو عرفو بتطورهم الروحي و العلمي بهداك الوقت الي كان متقدم عن عصرنا الحالي عرفو قديش القطط طاقة إيجابية في المكان اللي هنن فيه هاد غير الأجر و الثواب يللي رح تأخذوه طول الوقت من عطفكم على هالكائنات اللطيفة "

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "صح جدا ميزان واتزان للطاقات والحيوية ملهم"،" قلبي "،"قمر"، "القطط جميل قوي نوعة اية ؟".

 

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