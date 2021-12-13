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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجمل هدية.. محمود العسيلي يوجه رسالة "غزل" لزوجته في عيد ميلادها

صدى البلد

وجه الفنان محمود العسيلي، رسالة شكر لزوجته بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وعلق العسيلي قائلاً: “شكراً عزيزتي علي أجمل هدية وعيد ميلاد، أنتي جعلتيه مختلف عليا، ربنا يخليكي ليا”، وظهر العسيلي في صورتين معها من البحر خلال فصل الصيف.

 

وجاءت تعليقات المتابعين: "كل سنة وأنت طيب يا عسيلي "،"ربنا يخليكم لبعض"،" عقبال العمر كلة وأنت ناجح حبيبي".

 

ويذكر أنه قد يستعد المطرب محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي باحدي الفنادق الكبري بمصر الجديدة وذلك يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021.

ويقدم العسيلي مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية  المعروفة الذي تميز بها مع الجمهور منها " علي خدك " و"يا ناس" و" بعدتي ومبعدتيش" و" مش مضمون" و" في حتة تانية " و" يا ويلي أنا " و"يا حلم بعيد" و"طلع الحلو وبس" و"وجع الهوي " وهيوقفوك" و" ترارام" و" حب غلط " و"هي" و"جنة تكفينا " و"ابن مصر" و"نرجع تاني" و"مجنونة" و"خايفة من بكرة" و"ادي الحب وادي بدايته" و"الفستان الأبيض".

يذكر أن الحفل سيحضره مجموعة كبيرة من النجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي وسط أجواء احتفالية جميلة.

من ناحية أخرى حققت أغنية العسيلي الأخيرة "على خدك" نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب تخطت الملايين في نسبة المشاهدة.

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