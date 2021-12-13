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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

صدى البلد

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الحرة.

وأطلع محافظ بورسعيد  على آخر تطورات العمل، مؤكدا على سرعة إنجاز الأعمال والمتابعة المستمرة للمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي،والمنطقة الحرة.

وفى سياق آخر أعلنت محافظة بورسعيد أنه نظرا لأعمال الحفر الناتجة عن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ يوليو، حدث هبوط أرضي أمام المستشفى العسكري.

 واوضحت محافظة بورسعيد انه على الفور تم التوجه لشارع٢٣يوليو من المستشفي العسكري حتي المتحف فور فور تلقي البلاغ بالهبوط الناتج من حفر الكابل الدولي وعمل اللازم من الحفر ووضع طبقه الاساس استعداد لاعمال الرصف بتواجد مسئولي الطرق وحي العرب وإدارة المرور ، وتم التعامل السريع مع الهبوط الأرضي و نهو الاعمال وإعادة الشىء لأصله استعدادا للرصف

 

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