بمارس النصب من صغري..شاهد أبرز اعترافات المتهم المنتحل صفة اللواء فاروق القاضي

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، إعترافات المتهم حنفي عبد الرازق السيد، المتهم بانتحال صفة لواء وادعى علاقته بمسئولين كبار فى الدولة ، فى اعترافاته أمام الأجهزة الأمنية أنه تخصص فى جرائم النصب والتنقيب عن الآثار منذ صغر سنه.

وأضاف المتهم أنه تعرف بالمتهمة الثانية ميرفت محمد على والتى ادعت أنها مستشارا برئاسة الجمهورية وقام بعد ذلك بتسجيل مكالمات لها وبعث بها لأصدقائه ليؤكد لهم علاقته بالمسؤولين الكبار.

وتابع المتهم، أنه انتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية باسم اللواء فاروق القاضى للنصب على شركات المقاولات والادعاء بأنه يمكنه أن يسهل أعمالهم.

جهـود وزارة الداخلية

ونشرت الداخلية بيانا جاء فيه:انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته .. وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام ... وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء / فاروق القاضي مع سيدة تدعى / ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية ... واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات .. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة