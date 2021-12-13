يستهدف خلايا الزومبي.. أمل جديد لعلاج الزهايمر

كشف علماء في اليابان عن لقاح جديد يزعمون أنه يمكنه القضاء على ما يسمى بـ "خلايا الزومبي" المرتبطة بالشيخوخة والزهايمر والأمراض المختلفة.

نشر فريق البحث الذي يقف وراء اللقاح، بقيادة البروفيسور تورو مينامينو من جامعة جونتيندو، نتائج دراستهم يوم الجمعة في مجلة Nature Aging، ووفقًا لهذه النتائج، أظهرت الفئران التي أُعطيت اللقاح انخفاضًا في مستويات الخلايا الشائخة المعروفة باسم "خلايا الزومبي" ، والتي تتراكم مع تقدم العمر وترتبط بحالات مثل التهاب المفاصل وتيبس الشرايين.

وحسبما ذكرت صحيفة جابان تايمز، كتب الباحث مينامينو يمكننا أن نتوقع أن اللقاح سيتم تطبيقه على علاج تصلب الشرايين والسكري والأمراض الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.

تُعرَّف الخلايا الشائخة بأنها خلايا تتوقف عن الانقسام بمرور الوقت ولكنها لا تموت، تبدأ هذه الخلايا في إطلاق مواد كيميائية ضارة، مما يؤدي إلى إتلاف الخلايا الطبيعية والتسبب في حدوث التهاب.

ويقال إن اللقاح ينتج أجسامًا مضادة تلتصق بالخلايا الشائخة، مما يسمح بإزالتها بواسطة خلايا الدم البيضاء.