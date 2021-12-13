دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد .. وارد عن النبي

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد .. يحرص الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من أجل قضاء حاجته، سواء كان مقبلا على الزواج، أو يريد اتخاذ قرارات مهمة وقد تكون مصيرية في حياته، لذلك يبحث كثير من الناس عن دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد ، حيث إنه من الأدعية المهمة التى ينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء بها.

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ما مِن عبدٍ يتعارّ من الليل -يعني يستيقظ- فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو؛ فيستجاب له، فإن قام وصلى قُبلت صلاته.

وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "ما أصابَ أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزنٌ فقال: اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ.

وقول: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، فعن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (دعوة ذي النّون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إنّي كنت من الظالمين، فإنّه لم يدع بها مسلم ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له).

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين.

اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر.

اللهم صل على محمد وال محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

لك أن تقول اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم ارزقني قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة.

صلاة قضاء الحاجة الذي لا يرد



صلاة قضاء الحاجة تصلى عند وجود الحاجة أي من يريد الزواج أو يريد وظيفة معينة أو أى شيء، حيث كان الصحابة يصلون صلاة قضاء الحاجة لكل شيء يريدونه من الله عز وجل، ويستحب صلاة قضاء الحاجة قبل الفجر فى وقت السحر أى فى جوف الليل، فيصلي فيه الإنسان ويدعو الله بهذا الدعاء وهو «اللهم إنى أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يا رسول الله، إنى أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى»، وإذا لم يستطيع الإنسان قول هذا الدعاء فعليه أن يحمد الله ويصلى على النبي ويدعو الله بقضاء حاجته وتكررها كثيرًا.

دعاء قضاء الحاجة وتفريج الكرب

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبًا جاءه فقال “إني قد عجزت عن كتابتي فأعني،

قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينًا أداه الله عنك، قال قل اللهم إكفني بحلالك عن حرامك، وإغنني بفضلك عن من سواك. (رواه الترمذي والحاكم).



عن أسماء بنت عميس قالت قال لى رسول الله صلي الله عليه وسلم:

“ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، أو فى الكرب، الله الله ربي، لا أشرك به شيئاً”.

(أخرجه أحمد وأبو داود وإبن ماجه).



عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لمعاذ ألا أعلمك دعاء،

تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديناً لأداه الله عنك، قل يامعاذ ” اللهم مالك الملك،

تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شئ قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، إرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. رواه الطبراني.

دعاء قضاء الحاجة مكتوب

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك،

أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي،

ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك،

اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيراً.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك،

عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك،

أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي،

ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

دعاء قضاء الحاجة للزواج

اللهم أنى أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و احفظهم لي في نفسي و مالي و اوسعهم رزقا و اعظمهم بركة و قدر لي و لدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي و مماتي.

- اللهم اني استعففت فاغنني من فضلك بحق قولك تعالى بسورة النور وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

دعاء لقضاء الحوائج المتعسرة

دعاء قضاء أصعب الحوائج عندما يخرج الدعاء من القلب سيكون بمشيئة الله مستجاب دعاء لقضاء أصعب الحوائج

اللهم إنا نستعين بك ونستهدي بك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك

اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، -سبحان الله- رب العرش العظيم

اللهم يا جامع الشتات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام الرفات، ويا مجيب الدعوات

أسألك اللهم بقدرتك على كل شيء واستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك الْلَّهُم إرْزُقْنِي الْرِّضَى وَرَاحَة الْبَال..

الْلَّهُمَّ لا تكسّرِ لِيَ ظُهْرًَا وَلا تُصَعبُ لِيَ حَاجَةٌ وَلا تعْظّمْ عَلَيَّ أَمْرًا

الْلَّهُمَّ لا تَحَنِيّ لِيَ قَامَة وَلا تَكْشِفْ لِيَ سِترًَا وَلا تُفْضّحُ لِيَ سَرَّا. الْلَّهُمَّ إنَّ عَصَيْتُكَ جَهَرًَا.. فَإغْفِرْلِيْ وَإنْ عَصَيْتُكَ سَرًَا فَأسْتُرْنِيْ.

الْلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ مُصِيْبَتِيْ فِىْ دِيْنِيْ وَلا تَجْعَلْ الْدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّيْ.

الْلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ ابتلائي فِي جَسَدِيْ وَلا فِي مَالِيْ وَلا فِيْ أهْلِي اللهم أستر عورتي وأقبل عثرتي، وأحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.