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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنيا تعلن انطلاق مسابقات الدوري الرياضي للعام الجامعي 2021 /2022

دوري جامعة المنيا
دوري جامعة المنيا الرياضي

انطلقت أولي فعاليات دوري جامعة المنيا الرياضي للعام الجامعي 2021/2022 للألعاب الفردية، بمسابقات تنس الطاولة للطلبة والطالبات، والتي يتنافس خلالها الطلاب، وسط إجراءات احترازية على مستوي جميع كليات الجامعة العشرين، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وجه الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة بضرورة تلقي طلاب الجامعة المشاركين في فعاليات المسابقات الرياضية للقاح فيروس كورونا باعتباره شرط أساسي للمشاركة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وسير المسابقات بصورة آمنة.

مؤكداً على حرص الجامعة توسيع قاعدة المشاركة بالأنشطة الطلابية وتنمية المواهب الرياضية لدى الطلاب، وعلى انتقاء أفضل العناصر لمنتخبات الجامعة للمشاركة في اللقاءات القمية.

وأوضح الدكتور "عصام فرحات" نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المنافسات شهدت إقبالاً كثيفاً من الطلبة والطالبات، في مسابقات تنس الطاولة، على أن تستمر فعاليات دوري الجامعة للألعاب الفردية خلال الفصل الدراسي الأول بمسابقات رفع الأثقال والكاراتيه طلبة وطالبات، ويستكمل دوري الجامعة بالفصل الدراسي الثاني في الألعاب الجماعية.

وأعلن وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب أن نتائج بطولة تنس الطاولة طلبة أسفرت عن فوز كلية السياحة والفنادق علي المركز الأول ومثلها الطالب باهي غالي داود، وحصول كلية الهندسة علي المركز الثاني ومثلها الطالب مازن محمود محمد، وكلية الطب علي المركز الثالث، ومثلها الطالب أرساني عفت زكي، بينما فازت الطالبة ميار ممدوح سعيد بكلية الآداب علي المركز الأول بمسابقات تنس الطاولة طالبات، ومريم كميل محروس بالمركز الثاني بكلية طب الأسنان، والطالبة مرجرت محروس لبيب علي المركز الثالث بكلية التربية.

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