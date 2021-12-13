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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غادة والي: نظمنا 100 فعالية تدريبية مع الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

غادة والي
غادة والي

علقت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  على فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تستضيفها مصر.


وقالت “والي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة“، ”ننشئ شبكة لتبادل المعلومات بين الدول أثناء التحقيق في قضايا الفساد، ويتم تيسير عملية تبادل الخبراء”.

 

وأضافت "نعمل على تشريعات نموذجية ونساعد الدول في مراجعة استراتيجيتها في مكافحة الفساد، وأهم ما في عملية استعراض النتائج إظهار الثغرات الفنية والقانونية والفجوات التي ينفذ منها الفساد".

 

وتابعت "كلما ذات الميكنة وقل التعامل البشري تمت السيطرة على منافذ الفساد، كما نعمل على رفع الوعي العام  الدولي  بأهمية التعاون الدولي لمكافحة الفساد".

 

وأكدت "اشتغلنا وهيئة الرقابة الإدارية على حملتين للتوعية بأهمية مكافحة الفساد وحظيتا بمشاهدة تخطت 50 مليون مشاهدة، وحققوا نجاحات كبيرة، كما تم تنظيم أكثر من 100 فعالية تدريبية وبناء قدرات مع هيئة الرقابة الإدارية".

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