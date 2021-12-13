أحمد موسى: التنظيمات الإرهابية تعمل ضد الدولة لإثارة الرأي العام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التنظيمات الارهابية تعمل ضد الدولة لإثارة الرأي العام، مضيفا: “هناك ناس تتعمد ضرب البلاد، وهذا الأمر يعطي ثقة وقوة بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح”.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي ، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم “الاثنين”، إلى أن هناك من يتعمد تشوية صورة الدولة، منوها إلى أن رجال الأمن الوطني قادرون على كشف الحقائق أمام الرأي العام.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك ثقة كبيرة في القضاء المصري العادل في قضية التسريبات المفبركة والتي كشفتها وزارة الداخلية.



فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما قام به الارهابي "عبد الله ترتر" هو مجرد فيديوهات مفبركة ضد الدولة، مضيفا أن رجال الأمن في وزارة الداخلية كشفوا كذب وفبركة كل التسريبات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي ، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية تحارب الفساد، والرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتهاون في هذه الحرب ضد الفساد.



وتابع أحمد موسى، أن جهاز الرقابة الإدارية يحارب الفساد في الدولة بكل قوة، لافتا إلى أن الإرهابي عبد الله نصب على وائل بعد ان وعده بإرسال 10 آلاف جنية بعد الحصول على التسريبات.



في السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كل من يشوة صورة الدولة يستحق العقاب.