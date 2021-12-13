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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لسيراميكا كليوباترا .. الاتحاد السكندري يواجه منية سمنود غدا

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن مع منية سمنود غدا في لقاء ودي على هامش استعدادات زعيم الثغر لإستئناف بطولة الدوري المصري من جديد.

ويرغب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري في التخلص من كافة الأخطاء الدفاعية والهجومية التي وقع فيها لاعبي الفريق خلال الجولات الماضية .

وحقق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على دمنهور ٦-١ في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء أمس على هامش استعداد زعيم الثغر لإستئناف بطولة الدوري المصري .

سجل أهداف الاتحاد كل من:" سعيدو سيمبوري وخالد الغندور وأحمد عادل ميسي والانجولي مابولولو  وأحمد راشد هدفين

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على نادي الرياضي البحري  ١٣-٠ وديا
 

ويفقد نادى الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن 3 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وتأكد بصفة نهائية استمرار غياب الثلاثي دايمون لوي الجاميكي عقب هروبه من صفوف الفريق في ظروف غامضة.

ويغيب عن الاتحاد السكندري عبد الغني محمد الذي يعاني من شد في الأمامية ويخضع في الوقت الحالي للتأهيل بمعرفة الجهاز الطبي.

ويخضع نادر رمضان لاعب الفريق لجلسات تأهيليه في الوقت الحالي على الرغم من عدم مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم .

نحن أقوياء بكم.. الاتحاد السكندري يناشد جماهيره لاستخراج بطاقة المشجع Fan ID

ناشد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى جماهير نادى الاتحاد السكندرى سرعة إنهاء إجراءات التسجيل واستخراج  بطاقة المشجع Fan ID قبل أستئناف مباريات الدورى العام.

جاء ذلك عقب انتهاء  مهمة المنتخب القومى المصرى الذى يُشارك حالياً في البطولة العربية ، وذلك حرصاً من إدارة النادى على تواجد جماهير نادينا الداعم الأول والسند الحقيقى لزعيم الثغر.

وأشار مجلس  إدارة الاتحاد السكندري إلى تعاونها الكامل واستجابتها السريعة فور طلب  المعاونة في استخراج  بطاقة المشجع Fan ID، و سبق وتم الاتفاق مع مسئولى شركة تذكرتى وتواجد ممثلين للشركة يومى 15 و 16 نوفمبر الماضى بمقر النادى بالشاطبى  ،  وتم التسجيل لجميع المتقدمين واستخراج البطاقات لهم .

وأكد مسئولو الاتحاد السكندري أن  من يواجه أي مشاكل في تسجيل بياناته التوجه إلى مقر النادى بالشاطبى بإدارة النشاط الرياضى،   و سيتم التعاون معه لإنهاء إجراءات التسجيل .

وتابع البيان الصادر عن مجلس الاتحاد السكندري:" تواجدكم ودعمكم للفريق داخل الملاعب المختلفة سيكون بمثابة الحافز الأكبر  للجهاز الفني واللاعبين لتقديم أفضل العروض و تحقيق أفضل النتائج .. نحن أقوياء بكم"

 

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