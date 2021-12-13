عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النتائج النهائية ببطولة المصارعة للجامعات

صدى البلد

أسدل الستار على بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية بالنسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي التي أطلق عليها اسم البطل الأولمبي محمد إبراهيم (كيشو)، والتي أقيمت على مدار شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي للمصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.


شارك في البطولة التي نظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية 121 طالبا يمثلون 19 جامعة هم جامعات المنوفية والأسكندرية وعين شمس وقناة السويس وكفر الشيخ وأسيوط والأزهر والسادات والسويس والقاهرة والمنصورة وبنها وبدر وحلوان ودراية ودمنهور وطنطا والجامعة البريطانية والتعليم العالي.

وأسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

ميزان ٥٥ كيلو:
- المركز الأول: عبدالله محمد شعبان (جامعة الإسكندرية) 
- المركز الثاني: شعبان صافي عبدالرازق (التعليم العالي)
- المركز الثالث: طوسون يونس محمد (جامعة الأزهر)
- المركز الثالث مكرر: طارق حسن السيد (جامعة القاهرة)

ميزان ٦٠ كيلو:
- المركز الأول: أحمد إبراهيم محمد (التعليم العالي) 
- المركز الثاني: إبراهيم محمد إبراهيم (جامعة طنطا)
- المركز الثالث: محمود أحمد عاشور (جامعة طنطا)
- المركز الثالث مكرر: محمد سيد كامل (التعليم العالي)

ميزان ٦٣ كيلو:
- المركز الأول: أحمد فؤاد بغدودة (جامعة كفر الشيخ) 
- المركز الثاني: زياد عماد الدين حلمي (جامعة الإسكندرية)
- المركز الثالث: مازن وليد عبدالفتاح (جامعة حلوان)
- المركز الثالث مكرر: محمد ناصر إبراهيم (جامعة الإسكندرية)

ميزان ٦٧كيلو:
- المركز الأول: عماد محمد إبراهيم (جامعة كفر الشيخ) 
- المركز الثاني: يوسف محمد هاشم (التعليم العالي)
- المركز الثالث: يوسف محمد يوسف (جامعة المنوفية)
- المركز الثالث مكرر: فتحي طارق فتحي (جامعة قناة السويس)

ميزان ٧٢ كيلو:
- المركز الأول: محمد إيهاب دهب (جامعة قناة السويس) 
- المركز الثاني: يحيي محمد يحيي (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث: فارس محمد رشاد (التعليم العالي)
- المركز الثالث مكرر: محمود محمد شوقي (جامعة الإسكندرية)

ميزان ٧٧ كيلو:
- المركز الأول: أحمد إبراهيم جمعة (جامعة الإسكندرية) 
- المركز الثاني: فارس أحمد السيد (جامعة طنطا)
- المركز الثالث: محمد أحمد حسنين (جامعة القاهرة)
- المركز الثالث مكرر: عبدالرحمن خالد محمد (جامعة قناة السويس)

ميزان ٨٢ كيلو:
- المركز الأول: عماد أشرف محمد (جامعة الإسكندرية) 
- المركز الثاني: فارس محمد الإمام (جامعة كفر الشيخ)
- المركز الثالث: يوسف عبدالعال محمد (جامعة الأزهر)
- المركز الثالث مكرر: ماهر وليد ماهر (جامعة المنصورة)

ميزان ٨٧ كيلو:
- المركز الأول: يوسف علي محمد (التعليم العالي) 
- المركز الثاني: عادل عبدالحميد صالح (جامعة المنصورة)
- المركز الثالث: مهاب عاطف عباس (جامعة القاهرة)
- المركز الثالث مكرر: محمود وسام صلاح (جامعة الإسكندرية)

ميزان ٩٧ كيلو:
- المركز الأول: محمد إبراهيم عبدالحليم (جامعة الإسكندرية) 
- المركز الثاني: سامي السيد علي (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث: يحيي محمد السيد (جامعة القاهرة)
- المركز الثالث مكرر: أبو بكر  السيد السيد (جامعة المنوفية)

ميزان ١٣٠ كيلو:
- المركز الأول: فكري محمد فكري (جامعة السادات) 
- المركز الثاني: إيهاب أحمد  عبدالكريم (جامعة الإسكندرية)
- المركز الثالث: محمد محمود صلاح (جامعة طنطا)
- المركز الثالث مكرر: عبدالله ناصر عبدالهادي (جامعة بنها)

أقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي للمصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب وإدارة النشاط الرياضي بالجامعة، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

ترشيحاتنا

رانيا يس تعلق على الظهور التمثيلي الأول لنجلها في "أوضة وصالة"

بسمة وهبة عن عبدالله الشريف: نصاب ومفضوح فى تسريبات جنسية

الكشف عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

مستشار سابق بـ"الاستثمار": الإعفاء الضريبي إجراء استباقي جديد لدعم الاقتصاد

زوج فايزة كمال.. المخرج مراد منير يعلن انفصاله عن زوجته الجديدة

مأساة تاريخية.. كيف ستواجه أمريكا آثار الأعاصير المدمرة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله ترتر.. أحمد موسى يعلق على ضربة الداخلية لأصحاب التسريب المفبرك

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

شريفة ماهر: ابني أصيب بكورونا وجالي البيت يعديني علشان أموت.. فيديو

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

تبلغ 21 عاما.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ