شاهد أحدث ظهور لأبطال مسلسل أبو العروسة

شاركت الفنانة الشابة، ديانا هشام، جمهورها، بأحدث ظهور لها من كواليس تصوير مسلسل أبو العروسة، ونشرت صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هشام برفقة الفنانة نرمين الفقي وسيد رجب ومدحت صالح، مما نال إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أنه تصدرت الفنانة الشابة ديانا هشام التريند ؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة مع لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح.